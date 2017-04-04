Казахстанским врачам на треть сократили бумажную работу

В этой связи, министром здравоохранения РК подписан приказ «О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения».

Изменения касаются учетных форм, которые заполняются медработниками в больницах и поликлиниках, а также организациях службы крови.

Отмечается, что эти меры направлены на оптимизацию форм учетной и отчетной документации в соответствии с Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и приведение национальной системы статистической отчетности в области здравоохранения в соответствие с международными стандартами в рамках реализации Госпрограммы «Денсаулық».