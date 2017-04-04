Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
У легких нашли новые функции
МИД Украины отреагировал на взрыв в метро Петербурга
Как объяснить ребенку, что такое теракт?
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
Как объяснить ребенку, что такое теракт?
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: женщина пыталась предупредить взрывы в Петербурге
"Не траур": Макаревич не отменит концерт в СПб
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Евросоюз грозит отказаться от «Евровидения» из-за Киева – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
17Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
9Индуистский Новый год
9В тени стены
10Последствия циклона «Дебби»
13:05 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстанским врачам на треть сократили бумажную работу

АСТАНА, 4 апр — Sputnik. Министерство здравоохранения Казахстана на 32% сократило учетную документацию для медицинских организаций для снижения нагрузки на медицинский персонал, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Sputniknews.kz

В этой связи, министром здравоохранения РК подписан приказ «О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения».

Изменения касаются учетных форм, которые заполняются медработниками в больницах и поликлиниках, а также организациях службы крови.

Отмечается, что эти меры направлены на оптимизацию форм учетной и отчетной документации в соответствии с Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и приведение национальной системы статистической отчетности в области здравоохранения в соответствие с международными стандартами в рамках реализации Госпрограммы «Денсаулық».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Казахстанец Максим Арышев погиб при теракте в Санкт-Петербурге
Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14 человек
В причастности к теракту в метро заподозрили уроженца Киргизии
Украина ответила на письмо организаторов «Евровидения»
Путин отправил в отставку Соловьева в связи с утратой доверия
Восемь человек объявлены в розыск после нападения в Астрахани
Путин подписал закон о присоединение РФ к Монреальской конвенции
Плющенко будет тренировать олимпийскую чемпионку Сотникову
Спорт
«Спартак» сохранил шестиочковое преимущество в таблице РФПЛ В Российской футбольной премьер-лиге стартовала заключительная треть турнирной дистанции
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
В России изменят систему оплаты услуг ЖКХ
Сбербанк улучшил условия по ипотеке
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь