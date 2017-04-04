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13:52 (мск), источник: Мослента

Станция «Смоленская» синей ветки московского метро изменила режим работы

Временный график будет действовать по будням до 30 июня.

Источник: Агентство «Москва»

График работы станции метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии изменен в связи с проведением работ по капитальному ремонту эскалатора. До 30 июня по будням с 08:30 до 09:15 станция будет работать только на выход пассажиров. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Для входа в метро необходимо пользоваться станцией “Смоленская” Филевской линии, расположенной в 300 метрах от станции Арбатско-Покровской линии», — говорится в сообщении.

В остальное время режим работы станции останется прежним.

Ранее сообщалось, что первый этап реконструкции Филевской линии завершится в конце апреля. Платформы открытых станций «Студенческая», «Фили», «Пионерская» и «Кутузовская» при движении из центра накроют удлиненными козырьками и оборудуют инфракрасными обогревателями, а площадь их вестибюлей расширят. Также здесь планируется обновить коммуникации и укрепить фундамент.

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