Станция «Смоленская» синей ветки московского метро изменила режим работы
Временный график будет действовать по будням до 30 июня.
Временный график будет действовать по будням до 30 июня.
График работы станции метро «Смоленская»
«Для входа в метро необходимо пользоваться станцией “Смоленская” Филевской линии, расположенной в 300 метрах от станции
В остальное время режим работы станции останется прежним.
Ранее сообщалось, что первый этап реконструкции Филевской линии завершится в конце апреля. Платформы открытых станций «Студенческая», «Фили», «Пионерская» и «Кутузовская» при движении из центра накроют удлиненными козырьками и оборудуют инфракрасными обогревателями, а площадь их вестибюлей расширят. Также здесь планируется обновить коммуникации и укрепить фундамент.