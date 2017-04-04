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13:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за сильного ветра в Башкирии объявили штормовое предупреждение

В региональном МЧС советуют не выезжать на трассы.

Завтра, 5 апреля, по республике вновь ожидается крайне нестабильная погода с сильным ветром. По всему региону объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщают представители МЧС, порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду, ночью и утром на дорогах — гололедица, местами густой туман с видимостью до 500 метров.

Спасатели Башкирии советуют водителям воздержаться от поездок на личных автомобилях. Если же другого выхода нет — ехать лучше медленнее. Жителям городов и сел следует избегать столбов, рекламных билбордов и линий электропередач.

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