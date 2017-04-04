Из-за сильного ветра в Башкирии объявили штормовое предупреждение

Завтра, 5 апреля, по республике вновь ожидается крайне нестабильная погода с сильным ветром. По всему региону объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщают представители МЧС, порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду, ночью и утром на дорогах — гололедица, местами густой туман с видимостью до 500 метров.

Спасатели Башкирии советуют водителям воздержаться от поездок на личных автомобилях. Если же другого выхода нет — ехать лучше медленнее. Жителям городов и сел следует избегать столбов, рекламных билбордов и линий электропередач.