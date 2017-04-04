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14:29 (мск), источник: Вести Сочи

Открывается авиарейс из Набережных Челнов в Сочи

Компания «Победа» открывает прямое регулярное воздушное сообщение между аэропортом Бегишево (Набережные Челны) и сочинским аэропортом. Билеты на первый рейс можно приобрести за 2999 рублей.

Полеты в этом направлении будут выполняться в течение всего лета до 12 сентября включительно. Как точно будет меняться цена билета во время курортного сезона, авиакомпания пока не сообщает, но она не должна превышать 5500 рублей по стандартному тарифу.

Для перелетов авиакомпания использует современные лайнеры Boeing 737−800. Вылетать из Сочи самолет будет каждый вторник в 02:05, прибывать в Набережные Челны в 04:40. Обратный рейс из Бегишево в 05:40 и прибытие в Сочи в 08:10.

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