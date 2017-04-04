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13:39 (мск), источник: Фонтанка

Комтранс вновь запускает автобусный маршрут-дублер второй линии метро

Комитет по транспорту Петербурга восстанавливает работу автобуса № 2 М, дублирующего вторую линию метро, большой участок которой сейчас закрыт.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили 4 апреля «Фонтанке» в ведомстве, в 10 утра автобусы были сняты с линии, однако сейчас, в связи с новыми обстоятельствами, снова запущены. Смольный просит автомобилистов проявить понимание и пропускать общественный транспорт, чтобы не создавать коллапс на дорогах города.

Напомним, с 12.40 на второй линии закрыты все станции от «Московской» до «Петроградской» из-за тотальной проверки платформ и тоннелей.

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