Комтранс вновь запускает автобусный маршрут-дублер второй линии метро
Комитет по транспорту Петербурга восстанавливает работу автобуса № 2 М, дублирующего вторую линию метро, большой участок которой сейчас закрыт.
Комитет по транспорту Петербурга восстанавливает работу автобуса № 2 М, дублирующего вторую линию метро, большой участок которой сейчас закрыт.
Как сообщили 4 апреля «Фонтанке» в ведомстве, в 10 утра автобусы были сняты с линии, однако сейчас, в связи с новыми обстоятельствами, снова запущены. Смольный просит автомобилистов проявить понимание и пропускать общественный транспорт, чтобы не создавать коллапс на дорогах города.
Напомним, с 12.40 на второй линии закрыты все станции от «Московской» до «Петроградской»