Комтранс вновь запускает автобусный маршрут-дублер второй линии метро

Как сообщили 4 апреля «Фонтанке» в ведомстве, в 10 утра автобусы были сняты с линии, однако сейчас, в связи с новыми обстоятельствами, снова запущены. Смольный просит автомобилистов проявить понимание и пропускать общественный транспорт, чтобы не создавать коллапс на дорогах города.

Напомним, с 12.40 на второй линии закрыты все станции от «Московской» до «Петроградской» из-за тотальной проверки платформ и тоннелей.