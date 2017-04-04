Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении»
Две трети случаев рака объяснили невезением
СКР установил личность устроившего взрыв в метро Петербурга
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Как объяснить ребенку, что такое теракт?
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Берлин отказался сочувствовать Петербургу: СМИ о причинах
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Евросоюз грозит отказаться от «Евровидения» из-за Киева – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
17Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
9Индуистский Новый год
9В тени стены
10Последствия циклона «Дебби»
13:38 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале снова штормовое предупреждение: сильный ветер и гололед

По прогнозу синоптиков, на территории Свердловской области ожидается ветер до 25 метров в секунду и гололед. Специалисты призывают жителей быть предельно осторожными и выполнять рекомендации.

Источник: AP 2017

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области, завтра при сильном ветре не следует находиться вблизи рекламных конструкций и ветхих строений, оставлять открытыми окна и балконные двери. Также нужно ограничить проведение работ на открытом воздухе, в том числе и на высоте.

«Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров. Пешеходам нужно помнить о скользких дорогах и выходить из дома заблаговременно, чтобы не было нужды торопиться. Пожилым людям лучше пользоваться тросточками и не занимать руки тяжелыми сумками. Движение “налегке” поможет контролировать положение тела и избежать падения. На период гололеда рекомендуем подобрать обувь с нескользящей подошвой», — сообщили в пресс-службе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
пасмурно
+16°
пасмурно
750 мм рт. ст.
нормальное
94 %
очень высокая
4 м/с
слабый ветер
Против главы Удмуртии возбуждено уголовное дело. Претензии - к дорожному строительству
Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14 человек
В причастности к теракту в метро заподозрили уроженца Киргизии
Украина ответила на письмо организаторов «Евровидения»
Путин отправил в отставку Соловьева в связи с утратой доверия
Восемь человек объявлены в розыск после нападения в Астрахани
Путин подписал закон о присоединение РФ к Монреальской конвенции
Плющенко будет тренировать олимпийскую чемпионку Сотникову
Спорт
«Спартак» сохранил шестиочковое преимущество в таблице РФПЛ В Российской футбольной премьер-лиге стартовала заключительная треть турнирной дистанции
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Красота в деталях - оформляем подоконник правильно
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь