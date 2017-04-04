На Среднем Урале снова штормовое предупреждение: сильный ветер и гололед

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области, завтра при сильном ветре не следует находиться вблизи рекламных конструкций и ветхих строений, оставлять открытыми окна и балконные двери. Также нужно ограничить проведение работ на открытом воздухе, в том числе и на высоте.

«Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров. Пешеходам нужно помнить о скользких дорогах и выходить из дома заблаговременно, чтобы не было нужды торопиться. Пожилым людям лучше пользоваться тросточками и не занимать руки тяжелыми сумками. Движение “налегке” поможет контролировать положение тела и избежать падения. На период гололеда рекомендуем подобрать обувь с нескользящей подошвой», — сообщили в пресс-службе.