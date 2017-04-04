В аэропорту «Уфа» усилены меры безопасности
УФА, 4 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Международном аэропорту «Уфа» усилены меры безопасности. Как рассказала агентству «Башинформ» руководитель
УФА, 4 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Международном аэропорту «Уфа» усилены меры безопасности. Как рассказала агентству «Башинформ» руководитель
«Центр обеспечения транспортной безопасности проводит постоянный мониторинг ситуации на территории МАУ. Усилено патрулирование периметрового ограждения и привокзальной площади», — сообщили в аэропорту.
Меры приняты в связи с произошедшей накануне трагедией в метро
Как информировало агентство «Башинформ», в списках пострадавших жителей Башкортостана нет.