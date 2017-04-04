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13:24 (мск), источник: ИА Башинформ

В аэропорту «Уфа» усилены меры безопасности

УФА, 4 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Международном аэропорту «Уфа» усилены меры безопасности. Как рассказала агентству «Башинформ» руководитель пресс-службы авиаузла Татьяна Ризван, проводятся дополнительные инструктажи после введения усиленных внутриобъектового и пропускного режимов.

«Центр обеспечения транспортной безопасности проводит постоянный мониторинг ситуации на территории МАУ. Усилено патрулирование периметрового ограждения и привокзальной площади», — сообщили в аэропорту.

Меры приняты в связи с произошедшей накануне трагедией в метро Санкт-Петербурга. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова утром 4 апреля сообщила, что жертвами происшествия стали 14 человек. 11 из них погибли на месте. В больницах города находятся, по уточненным данным, 51 человек.

Как информировало агентство «Башинформ», в списках пострадавших жителей Башкортостана нет.

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