В Самаре незаконные торговые точки будут выявлять мобильные спецгруппы

По поручению главы Самары Олега Фурсова в районах создаются специальные мобильные группы, которые займутся выявлением и пресечением фактов незаконной установки торговых объектов и наружной рекламы, сообщает администрация областного центра.

В состав групп войдут представители районных администраций и сотрудники полиции. Нарушителей будут штрафовать.

В Самаре уже работает межрайонная группа, занимающаяся выявлением фактов лоточной торговли, которая за две недели обнаружила около двух десятков таких нарушений.

Олег Фурсов призвал горожан не оставаться равнодушными и незамедлительно сообщать о подобных фактах районным властям. Жители Самары могут сообщать о нарушениях в сфере благоустройства и потребительского рынка через портал «Моя Самара».