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13:44 (мск), источник: АиФ Прикамье

Вспышка сальмонеллёза в Чайковском не подтвердилась

Жители в соцсетях сообщили, что госпитализированы четверо.

Информация о вспышке сальмонеллёза в Чайковском не подтвердилась. До этого на местном сайте появилось сообщение, что четверо жителей города, поевших в блинной (бывшем кафе «12 стульев») десерт «Тирамису», попали в больницу с диагнозом сальмонеллёз.

Корреспондент сайта «АиФ-Прикамье» связался с единственным в городе инфекционным отделением больницы, где ему сообщили, что пациенты с отравлением в больницу не поступали. Случаи заболевания сальмонеллёзом в Чайковском были, но не апреле, а значительно раньше.

В городской администрации также ничего не слышали о вспышке инфекции.

В комментариях к посту пользователи пишут, что тоже ели этот десерт в кафе, но никаких проблем со здоровьем не возникло.

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