Судебные приставы Башкирии прокомментировали работу коллекторов

Руководитель службы судебных приставов республики рассказал, почему в Башкирии так мало официально зарегистрированных коллекторских агентств.

— До 1 января 2017 года все эти организации работали кто, во что горазд. Не было никаких четких требований — было много недобросовестных компаний, которые беспокоили людей самыми разными методами. Поэтому мы решили ужесточить требования к коллекторам. Самые основные положения новых правил регистрации — не менее 10 миллионов в капитале компании и страховка, — рассказал руководитель службы судебных приставов Башкирии, Ильнур Махмутов.

Кроме того, изменились требования к самому порядку работы компаний по взысканию долгов.

— Теперь за каждый штраф коллекторов могут лишить лицензии на работу сроком до 90 дней. Это очень серьезное условие, — отметил руководитель службы.