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16:44 (мск), источник: НТА-Приволжье

Противоклещевая обработка парков Нижнего Новгорода запланирована на конец апреля

В регионе пробуждение клещей началось на 2 недели раньше прошлогоднего срока — с 16 марта.

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода, противоклещевые обработки проводятся после полного схода снежного покрова при условии плюсовой температуры. Оптимальный срок — конец апреля, начало мая. Плановая акарицидная обработка парковых территорий Нижнего Новгорода запланирована на третью декаду апреля 2017 года.

По словам собеседника агентства, в 2017 году обработку проведут в центральном парке Автозаводского района (32 га), парке им. 777-летия города Нижнего Новгорода (10 га), парке Приокского района (25 га), Сормовском парке (30 га), парке им. 1 Мая (5 га). Всего будет обработано 102 гектара парковых территорий.

На обработку парковых территорий города ежегодно тратится около 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что три случая присасывания клещей зарегистрировано в Нижегородской области с середины марта.

В регионе пробуждение клещей началось на 2 недели раньше прошлогоднего срока — с 16 марта.

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