Радик Юльякшин поможет пострадавшим в питерском метро
Артист обратился к поклонникам через социальные сети.
Артист обратился к поклонникам через социальные сети.
Радик Юльякшин пообещал перечислить часть денег от концерта в фонд помощи пострадавшим в недавнем теракте в северной столице России.
Недавняя трагедия в метро
Днем 4 апреля к акции в поддержку пострадавших присоединился популярный исполнитель из Уфы Радик Юльякшин.
— Страшная трагедия пришла к нам в дом. Питер, прими самые глубокие соболезнования. Часть средств от сегодняшнего концерта в Стерлитамаке будет перечислена в фонд поддержки семей пострадавших в результате теракта, — поделился певец в социальных сетях.