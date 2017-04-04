Радик Юльякшин поможет пострадавшим в питерском метро

Радик Юльякшин пообещал перечислить часть денег от концерта в фонд помощи пострадавшим в недавнем теракте в северной столице России.

Недавняя трагедия в метро Санкт-Петербурга ужаснула всех жителей России. Социальные сети быстро заполнились скорбными сообщениями со всех уголков страны.

Днем 4 апреля к акции в поддержку пострадавших присоединился популярный исполнитель из Уфы Радик Юльякшин.

— Страшная трагедия пришла к нам в дом. Питер, прими самые глубокие соболезнования. Часть средств от сегодняшнего концерта в Стерлитамаке будет перечислена в фонд поддержки семей пострадавших в результате теракта, — поделился певец в социальных сетях.