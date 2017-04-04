Площадь Победы в Калининграде превратилась в мемориал жертв теракта

Максим Новиков, житель Калининграда: «Трагедия в очередной раз потрясла всё сообщество. Не только в России, но и в мире. Поэтому для нас очень важно отдать дань памяти погибшим. Тем людям, которые ранены, конечно же, здоровья. В очередной раз убеждаемся, что мировой террор везде, к сожалению».

Александр Панасенко, житель Калининграда: «Тут любой город — он всегда близок каждому из нас. И поэтому расстояние не имеет значения. Это утрата и потеря для каждого из нас».

Андрей Муравьёв, кадет: «Как и всю страну, эта трагедия очень сильно потрясла и нас. Очень страшно и больно видеть, как чьи-то сердца разрушаются. Как я знаю, пострадали очень многие дети во вчерашнем теракте. Я представляю, как больно их родителям».

Роман Дорошок, кадет: «Это ужасно то, что люди идут в общественные места, где много людей: взрослых, детей, стариков. Взрывают эти устройства. Губят людей, которые ещё в жизни себя не успели проявить».

Максим Буга, атаман Балтийского отдельного казачьего округа: «Мы соболезнуем родственникам погибших. Мы желаем скорейшего выздоровления раненым. Надо сказать, что терроризм — это болезнь мира. Она не знает ни национальностей, ни границ. Те, кто стоит за этим — это нелюди. И исполнители, и заказчики. Поэтому с этим злом надо бороться самым жестоким образом».