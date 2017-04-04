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14:27 (мск), источник: Фонтанка

Метро Петербурга полностью открыто

Пассажиры вновь могут воспользоваться всеми станциями петербургского метрополитена — опасных предметов в тоннелях не нашли.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 4 апреля пресс-служба петербургской подземки, метро работает в обычном режиме с 13:45. Все станции открыты на вход и выход, взрывчатых устройств не обнаружили.

При этом движение бесплатного автобусного маршрута № 2 М на участке от «Петроградской» до «Московской» сохраняется. Проезд по нему бесплатный.

Проверка началась с «Сенной» площади, которую около 11 утра «заминировал» аноним. По информации «Фонтанки», неизвестный сообщил, что бомба находится в туннеле. Через некоторое время для проверки закрыли пересадочный узел «Сенная», «Садовая» и «Спасская», по второй линии от «Московской» до «Петроградской» прекратили движение поезда, в метро объявили тотальную проверку.

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