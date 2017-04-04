Капибара ушла от ягуара, просто спрыгнув в воду

«Капибара всегда начеку и никогда не отходит далеко от своего “аварийного выхода” — реки», — рассказал Грегори.

Грегори снимает документальный фильм про ягуаров для National Geographic. Съемки проходят в самой заболоченной местности в мире — в бразильском районе Пантанал.