Капибара ушла от ягуара, просто спрыгнув в воду
Режиссер Берти Грегори снял капибару, спасающуюся от ягуара, — она просто прыгнула в воду. Позже эта же капибара проплыла мимо хищника, который стоял на берегу.
Режиссер Берти Грегори снял капибару, спасающуюся от ягуара, — она просто прыгнула в воду. Позже эта же капибара проплыла мимо хищника, который стоял на берегу.
«Капибара всегда начеку и никогда не отходит далеко от своего “аварийного выхода” — реки», — рассказал Грегори.
Грегори снимает документальный фильм про ягуаров для National Geographic. Съемки проходят в самой заболоченной местности в мире — в бразильском районе Пантанал.