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14:41 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области показались первые перелетные птицы

В Омской области, которая все еще покрыта снегом, приход весны ознаменовали птицы — в регион уже прилетели грачи, лебеди, гуси и скворцы.

Источник: РИА "Новости"

Первые грачи были замечены 14 марта в Исилькульском районе, 15 марта — в Колосовском районе, 18 марта — Москаленском и Оконешниковском районах. 17 марта в Азовский и Исилькульский районы прилетели лебеди, 24 марта в Саргатском районе показались чайки, они же днем позже были замечены в Нововаршавском районе. Кроме того, в Исилькульском районе появились и гуси.

«В настоящее время по Омской области наблюдается массовый прилет грачей, лебедей, гусей и чаек», — сообщает пресс-служба омского минприроды.

В связи с большим количеством снега минприроды призвало жителей Омской области поддержать перелетных птиц, поскольку они нуждаются в помощи и сталкиваются с трудностями в добыче пропитания.

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