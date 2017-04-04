В Омской области показались первые перелетные птицы

Первые грачи были замечены 14 марта в Исилькульском районе, 15 марта — в Колосовском районе, 18 марта — Москаленском и Оконешниковском районах. 17 марта в Азовский и Исилькульский районы прилетели лебеди, 24 марта в Саргатском районе показались чайки, они же днем позже были замечены в Нововаршавском районе. Кроме того, в Исилькульском районе появились и гуси.

«В настоящее время по Омской области наблюдается массовый прилет грачей, лебедей, гусей и чаек», — сообщает пресс-служба омского минприроды.

В связи с большим количеством снега минприроды призвало жителей Омской области поддержать перелетных птиц, поскольку они нуждаются в помощи и сталкиваются с трудностями в добыче пропитания.