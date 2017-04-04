Погода в Башкирии на 5 апреля: похолодает до -18 градусов

5 апреля в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют, что осадков не будет, утром и днем по северу республики ожидается небольшой дождь со снегом. Ветер западный, юго-западный 7−12 м/с, возможны порывы ветра до 17−22 м/с.

Температура воздуха ночью составит -6,-11 градусов, местами похолодает до -13,-18 градусов, днем столбик термометра поднимется до -1,+4 градусов. МЧС республики предупреждает об ухудшении видимости до 500−1000 метров. На дорогах возможна сильная гололедица.