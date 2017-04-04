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16:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Башкирии на 5 апреля: похолодает до -18 градусов

Также синоптики прогнозируют шквалистый ветер и сильный гололед.

5 апреля в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют, что осадков не будет, утром и днем по северу республики ожидается небольшой дождь со снегом. Ветер западный, юго-западный 7−12 м/с, возможны порывы ветра до 17−22 м/с.

Температура воздуха ночью составит -6,-11 градусов, местами похолодает до -13,-18 градусов, днем столбик термометра поднимется до -1,+4 градусов. МЧС республики предупреждает об ухудшении видимости до 500−1000 метров. На дорогах возможна сильная гололедица.

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