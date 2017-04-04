Калининградские медики провели операцию еще не родившемуся ребенку

Проблема несовместимости резус-фактора крови матери и будущего ребенка может вызвать гемолитическую болезнь, что во многих случаях приводит к недоношенности и даже потере малыша. Ранее такую операцию можно было сделать лишь в Москве и Петербурге. Как себя чувствует первый такой новорожденный в Калининградской области малыш, расскажет Кристина Родионова.

Маленькая Аня сегодня в безопасности. Но еще недавно появление ее на свет было под угрозой. В крови мамы и ребенка обнаружилась несовместимость резус-факторов. В таких случаях, чаще всего, дети рождаются недоношенными или не выживают вовсе. Своего первенца Алёна потеряла по этой же причине. Для нее впервые калининградские врачи провели фантастическую для региона операцию — внутриутробное переливание малышу донорской крови.

АЛЁНА БЕКЕШЕВА — МАМА:

— Мой организм ее воспринимал как аллергию. У меня на нее была. И я ее отторгала. И когда сделали операцию, ей стало намного лучше. Пытались доносить до определенного срока, чтобы можно уже было ей здесь помочь, когда она родится.

Несовместимость резус-факторов вызывает так называемую гемолитическую болезнь. Разрушаются эритроциты в крови будущего ребенка. Операция по внутрисосудистому переливанию крови помогает продлить срок беременности. Если раньше это делали только в Москве или Петербурге. То сейчас шанс родить здорового малыша появился и у жительниц Калининградской области. Местных врачей обучали этому в Москве. По словам Николая Никишова, переливать кровь плоду можно до 9 раз.

НИКОЛАЙ НИКИШОВ — КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК:

— Эритроциты ребенка попадают в кровоток матери, вырабатываются антитела. И в результате этих антител получается гемолис, то есть разрушение эритроцитов ребенка. Нет эритроцитов, возникает анемия. Возникает анемия, возникает каскад изменений, которые приводят иногда и к внутриутробной гибели. Благодаря нашему новому методу, новому подходу мы контролируем ситуацию.

Вся операция для будущей мамы проходит безболезненно, под местным наркозом. После нее мама и ребенок чувствуют себя гораздо лучше.

ОЛЬГА ГРИЦКЕВИЧ — ГЛАВНЫЙ ВРАЧ РЕГИОНАЛЬНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА КАЛИНИНГРАДА:

— Статистика такова, что 10−15% популяции женщин с резусом отрицательным группы крови. Поэтому, конечно, это было, будет и есть и с этим нужно учиться жить. И этим нужно уметь управлять.

Сейчас в региональном перинатальном центре обследуют 12 жительниц области с такой проблемой. За будущими мамами ведут постоянный контроль. Современный метод помогает выявить гемолитическую болезнь уже на ранних сроках.

Кристина Родионова, Максим Вернер.