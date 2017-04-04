На Верхнем озере в Калининграде провалилась тротуарная плитка. Дыры образовались в районе памятников морским животным.

Покрытие пешеходной дорожки сместилось со стороны ограждения вдоль водоёма. Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, самую большую яму прикрыли деревянным паллетом. Тротуарная плитка также обрушилась в местах, где проходит ливневая канализация.

Набережную Верхнего озера отремонтировали в 2010 году. Уже спустя два года после обустройства новой тротуарной плитки покрытие начало портиться: местами кладка стала смещаться, а между камнями росла трава.

Председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин объяснял тогда «движение» плит естественным оседанием грунта. Городские власти потребовали от подрядчика привести в порядок пешеходные дорожки за собственные средства, потому что компания давала пять лет гарантии на проделанные работы.