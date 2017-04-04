СМИ сообщили о 28 ранее неизвестных фрагментах Кумранских рукописей
В трех американских учреждениях находятся 28 ранее неизученных фрагментов Кумранских рукописей, сообщает портал Live Science.
В трех американских учреждениях находятся 28 ранее неизученных фрагментов Кумранских рукописей, сообщает портал Live Science.
Фрагменты были приобретены у частных лиц, многие из которых утверждали, что те раньше принадлежали известному торговцу древностями Халилу Искандеру Шахину.
Кумранские рукописи были обнаружены в пещерах возле древнего поселения Кумран неподалеку от
11 пещер археологи нашли полвека назад, еще одну — совсем недавно, но она оказалась уже разграблена.
В 1940—1960-е годы многие фрагменты кумранских рукописей прошли через руки торговца древностями Халила Искандера Шахина, также известного как Кандо. Вполне вероятно, что и новые фрагменты тоже попали к торговцу задолго до того, как ученые обнаружили пещеру. Его сын, впрочем, высказывает сомнения в такой возможности — по его словам, количество попавших к Шахину фрагментов рукописей значительно преувеличено коллекционерами.
Девять фрагментов находятся в
Фрагменты взяты из библейских книг Исход, Левит, пророка Даниила, Второзакония и Псалмов. Новые фрагменты планируется описать в ближайших публикациях. Пока что предстоит подробно их изучить и выяснить, не являются ли они подделкой.