СМИ сообщили о 28 ранее неизвестных фрагментах Кумранских рукописей

Фрагменты были приобретены у частных лиц, многие из которых утверждали, что те раньше принадлежали известному торговцу древностями Халилу Искандеру Шахину.

Кумранские рукописи были обнаружены в пещерах возле древнего поселения Кумран неподалеку от северо-западного побережья Мертвого моря. Примерно треть из них составляют библейские тексты.

11 пещер археологи нашли полвека назад, еще одну — совсем недавно, но она оказалась уже разграблена.

В 1940—1960-е годы многие фрагменты кумранских рукописей прошли через руки торговца древностями Халила Искандера Шахина, также известного как Кандо. Вполне вероятно, что и новые фрагменты тоже попали к торговцу задолго до того, как ученые обнаружили пещеру. Его сын, впрочем, высказывает сомнения в такой возможности — по его словам, количество попавших к Шахину фрагментов рукописей значительно преувеличено коллекционерами.