Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
90-летний британец сменил пол
Красота в деталях - оформляем подоконник правильно
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: жительница Петербурга пыталась предупредить об угрозе взрыва
"Не траур": Макаревич не отменил концерт в СПб
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Евросоюз грозит отказаться от «Евровидения» из-за Киева – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9Индуистский Новый год
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Последствия циклона «Дебби»
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
14:42 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ сообщили о 28 ранее неизвестных фрагментах Кумранских рукописей

В трех американских учреждениях находятся 28 ранее неизученных фрагментов Кумранских рукописей, сообщает портал Live Science.

Фрагменты были приобретены у частных лиц, многие из которых утверждали, что те раньше принадлежали известному торговцу древностями Халилу Искандеру Шахину.

Кумранские рукописи были обнаружены в пещерах возле древнего поселения Кумран неподалеку от северо-западного побережья Мертвого моря. Примерно треть из них составляют библейские тексты.

11 пещер археологи нашли полвека назад, еще одну — совсем недавно, но она оказалась уже разграблена.

В 1940—1960-е годы многие фрагменты кумранских рукописей прошли через руки торговца древностями Халила Искандера Шахина, также известного как Кандо. Вполне вероятно, что и новые фрагменты тоже попали к торговцу задолго до того, как ученые обнаружили пещеру. Его сын, впрочем, высказывает сомнения в такой возможности — по его словам, количество попавших к Шахину фрагментов рукописей значительно преувеличено коллекционерами.

Девять фрагментов находятся в Юго-Западной баптистской теологической семинарии, четыре — в университете Азусы в Калифорнии, еще пятнадцать — в институте, администрация которого пожелала оставить название в тайне.

Фрагменты взяты из библейских книг Исход, Левит, пророка Даниила, Второзакония и Псалмов. Новые фрагменты планируется описать в ближайших публикациях. Пока что предстоит подробно их изучить и выяснить, не являются ли они подделкой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14 человек
В причастности к теракту в метро заподозрили уроженца Киргизии
Украина ответила на письмо организаторов «Евровидения»
Путин отправил в отставку Соловьева в связи с утратой доверия
Выпуск продовольственных карточек оценили в 300 млрд рублей
Путин подписал закон о присоединении РФ к Монреальской конвенции
Сотникова будет тренироваться под руководством Плющенко
Спорт
«Спартак» сохранил шестиочковое преимущество в таблице РФПЛ В Российской футбольной премьер-лиге стартовала заключительная треть турнирной дистанции
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
В Петербурге начнут строить площадки для выгула собак
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: рецепт профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь