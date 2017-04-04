Австралийский полицейский задержал дебошира во время телеинтервью
Офицеру полиции из Австралии пришлось применить профессиональные навыки во время интервью, которое он давал местному телеканалу Prime7.
Офицеру полиции из Австралии пришлось применить профессиональные навыки во время интервью, которое он давал местному телеканалу Prime7.
Во время съемок у полицейского участка в кадре показался растрепанный мужчина с бутылкой пива в руках. Он громко выкрикивал «Дерьмо!» и двигался в сторону камер. Страж порядка заставил нарушителя выбросить емкость с алкоголем, задержал его и отвел в участок.
Когда полицейский вернулся, интервью продолжилось. Отрывок с инцидентом опубликовала в Facebook телекомпания Prime7. За восемь часов видео собрало около 300 тысяч просмотров и больше двух тысяч репостов.