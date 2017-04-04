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14:54 (мск), источник: Uralpress.ru

Силовики в Челябинской области переходят на усиленный режим работы

Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области, региональных управлений ФСБ и Росгвардии переведены на усиленный вариант несения службы.

Повышенные меры безопасности введены после взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга, произошедшего 3 апреля и унесшего жизни 14 человек. Пострадал 51 человек. Работа в усиленном режиме будет продолжаться до особого распоряжения.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД области, в настоящее время под особый контроль взяты въезды — выезды из городов и районов области, проводится досмотр автомобилей и граждан. Усилены меры безопасности на железнодорожных и автовокзалах, в аэропортах, а также на режимных объектах.

В местах массового пребывания людей увеличено количество нарядов полиции. Приняты меры по усилению миграционного контроля.

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