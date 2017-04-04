Силовики в Челябинской области переходят на усиленный режим работы
Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области, региональных управлений ФСБ и Росгвардии переведены на усиленный вариант несения службы.
Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области, региональных управлений ФСБ и Росгвардии переведены на усиленный вариант несения службы.
Повышенные меры безопасности введены после взрыва в метрополитене
Как сообщили агентству в
В местах массового пребывания людей увеличено количество нарядов полиции. Приняты меры по усилению миграционного контроля.