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14:57 (мск), источник: Интерфакс

Школа в Свердловской области закрыта на 20 дней из-за грибка на стенах и протекающей крыши

Екатеринбург. 4 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Суд приостановил работу школы в Тугулымском районе Свердловской области из-за неудовлетворительного санитарно-технического состояния, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с жалобой обратились родители учеников Ошкуковской средней общеобразовательной школы N31. В ходе расследования сотрудники Роспотребнадзора выявили ряд нарушений.

«В образовательном учреждении протекает кровля, в помещениях (в том числе и в медицинском кабинете) видны следы протекания, потолки и стены кабинетов второго этажа поражены грибком. Ремонтные работы кровли идут в присутствии обучающихся», — говорится в сообщении.

По итогам проверки сотрудники ведомства составили протокол по ч.2 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения). Как пояснили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе регионального управления, школа нарушает требования повторно.

«С целью предотвращения угрозы здоровью детей и в соответствии с нормами законодательства протокол был направлен в Тугулымский районный суд для принятия решения», — отмечается в пресс-релизе.

В результате суд постановил приостановить деятельность школы на 20 суток.

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