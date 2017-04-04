В целях безопасности в Сочи проверят все чердаки, подвалы и стройки

Меры безопасности будут усилены на объектах транспортной инфраструктуры и газоснабжения, на пересадочных узлах и в местах скопления людей.

С сегодняшнего дня начнутся проверки в школах, детсадах, больницах и поликлиниках. Особенно тщательно проверят наличие средств пожаротушения, схем эвакуации, средств для оказания первой медицинской помощи.

Во всех многоквартирных домах будут осмотрены и заперты чердаки и подвалы. Проверят также гаражные кооперативы, садоводческие товарищества и городские стройплощадки, на которые привлекаются иногородние рабочие.