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15:24 (мск), источник: Вести Сочи

В целях безопасности в Сочи проверят все чердаки, подвалы и стройки

В Сочи состоялось заседание городской антитеррористической комиссии. На нем обсудили меры по усилению безопасности на курорте. Наряды патрульно-постовой службы перейдут на усиленный режим дежурства, к ним присоединятся сотрудники ДНД и казаки.

Меры безопасности будут усилены на объектах транспортной инфраструктуры и газоснабжения, на пересадочных узлах и в местах скопления людей.

С сегодняшнего дня начнутся проверки в школах, детсадах, больницах и поликлиниках. Особенно тщательно проверят наличие средств пожаротушения, схем эвакуации, средств для оказания первой медицинской помощи.

Во всех многоквартирных домах будут осмотрены и заперты чердаки и подвалы. Проверят также гаражные кооперативы, садоводческие товарищества и городские стройплощадки, на которые привлекаются иногородние рабочие.

В случае, если какие-то предметы или действия каких-либо лиц покажутся подозрительными, звонить следует в дежурную часть по телефону 02, либо на прямую линию администрации г. Сочи по телефону 264−04−44.

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