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15:23 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде отремонтируют дорогу на улице Кубинской

В Волгограде началось восстановление улицы Кубинской, соединяющей пр. им. Ленина и ул. Лермонтова.

Источник: РИА "Новости"

В настоящее время на объекте, протяженность которого составляет 1,57 км, задействованы два звена дорожных рабочих и спецтехника — самосвалы и тракторы.

Как отметил представитель подрядной организации Гелакис Грамматиков, эта дорога качественно не ремонтировалась несколько десятилетий. По сути, предстоит построить ее заново. Будет снят изношенный слой асфальта, выполнено устройство выравнивающего слоя асфальтобетона, затем уложат верхнее покрытие из щебеночно-мастичного асфальта. Сейчас ведется демонтаж старого и установка нового дорожного борта.

Вскоре начнутся работы и на других объектах: улицах Ленкоранской, Кубанской и Домостроителей. В ближайшее время будут определены компании для восстановления дорожного покрытия на ул. Володарского от ул. Коммунистической до ул. Мира, ул. Пархоменко от ул. Невской до ул. Кубанской и ул. Краснознаменской. Продолжается прием заявок на проведение масштабных работ на еще 10 улицах, включая 2-ю Продольную магистраль, пр. Героев Сталинграда, Набережную 62-й Армии и другие ключевые транспортные артерии города, на которых десятилетиями не проводился качественный ремонт.

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