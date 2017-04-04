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15:05 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Второй универсальный офис «МФЦ для бизнеса» откроется в Воронеже 5 апреля

Многофункциональный центр предоставит предпринимателям более 130 услуг.

Второй универсанльный офис «МФЦ для бизнеса» откроется на площадке банка «Возрождение» (улица 20 лет Октября, 90а) в Воронеже в 11:00 среды, 5 апреля. Многофункциональный офис будет работать с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 16:45 без перерывов. Возможна предварительная запись.

В универсальном офисе предприниматели получат более 130 услуг. Для обслуживания заявителей будут работать пять окон. Дополнительно посетители смогут использовать конференц-зал и переговорную комнату.

Воронежская область стала пилотным регионом, участвующим в эксперименте по созданию «МФЦ для бизнеса». С 1 июня 2016 года в регионе действует одно бизнес-окно и девять бизнес-зон в филиалах МФЦ («Мои документы») Воронежа и области. Первый офис «МФЦ для бизнеса» на четыре окна открылся на площадке Центра развития бизнеса Сбербанка 28 октября 2016 года. В центре предприниматели могут получить услуги в рамках 13 «бизнес-ситуаций», например, при открытии бизнеса, возведении объектов недвижимости, открытии своего дела в медицине, перевозке пассажиров и грузов.

Контекст

В 2016 году в офисы многофункциональных центров поступило более 60 тыс. обращений от предпринимателей. Самыми востребованными оказались услуги Росреестра, Кадастровой палаты и управления Федеральной налоговой службы. Общее число обращений жителей в офисы МФЦ в регионе с января по сентябрь 2016 года составило 1,7 млн, увеличившись за год на 45%.

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