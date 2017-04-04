Второй универсальный офис «МФЦ для бизнеса» откроется в Воронеже 5 апреля
Многофункциональный центр предоставит предпринимателям более 130 услуг.
Многофункциональный центр предоставит предпринимателям более 130 услуг.
Второй универсанльный офис «МФЦ для бизнеса» откроется на площадке банка «Возрождение» (улица 20 лет Октября, 90а) в Воронеже в 11:00 среды, 5 апреля. Многофункциональный офис будет работать с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 16:45 без перерывов. Возможна предварительная запись.
В универсальном офисе предприниматели получат более 130 услуг. Для обслуживания заявителей будут работать пять окон. Дополнительно посетители смогут использовать
Воронежская область стала пилотным регионом, участвующим в эксперименте по созданию «МФЦ для бизнеса». С 1 июня 2016 года в регионе действует одно
Контекст
В 2016 году в офисы многофункциональных центров поступило более 60 тыс. обращений от предпринимателей. Самыми востребованными оказались услуги Росреестра, Кадастровой палаты и управления Федеральной налоговой службы. Общее число обращений жителей в офисы МФЦ в регионе с января по сентябрь 2016 года составило 1,7 млн, увеличившись за год на 45%.