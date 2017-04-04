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15:25 (мск), источник: Volga News

Грузовая переправа до Рождествено и пассажирская навигация до Ширяево открывается 5 апреля

В среду, 5 апреля, открывается грузовая переправа по маршруту Октябрьский спуск — Рождествено, сообщает ООО «Самарское речное пассажирское предприятие».

Первый паром будет отправляться из Рождествена в 6:00, второй в 12:00 и последний — в 16:30.

От пристани Октябрьского спуска грузовое судно будет отчаливать в 8:00, 13:30 и 18:00.

Также СРПП сообщает, что 7 апреля открывается пассажирская навигация по маршруту Самара — Ширяево.

Теплоход будет отправляться ежедневно от пристани речного вокзала в 8:30, заходить на Поляну им. Фрунзе в 9:30 и прибывать в Ширяево в 11:00.

Из Ширяево судно будет отчаливать в 16:00, заходить на пристань Поляны им. Фрунзе в 17:15 и прибывать в Самару в 18:00.

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