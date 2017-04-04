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15:41 (мск), источник: Вести Иркутск

Аномальный снегопад парализовал во вторник дороги Иркутска и пригородные трассы

Снегопад, который накрыл область минувшим вечером, синоптики уже назвали аномальным. За ночь выпала месячная норма осадков. И водителям, и пешеходам сегодня пришлось туго. Выбраться из Шелеховского района, например, можно было лишь по железной дороге. В Иркутске — десятки аварий.

Автомобили катятся с горы, не в силах подняться на неё по скользкой дороге. Едва не пострадал дворник. Мужчина успел спрятаться за бетонной стеной. А эта авария собрала сразу несколько машин. Инспекторы ГИБДД несколько часов составляли схему происшествия.

— Штук 8 машин здесь стояло. Все вот так, друг к другу прижатые.
— Без пострадавших?
— Нет, без, — говорит водитель Александр.

Аномальный снегопад обрушился на центральную и южную часть региона накануне вечером. Он закончился только к полудню. Выпало около месячной нормы осадков. На дорогах образовалась ледяная каша. Это привело к многочисленным ДТП и заторам. «День жестянщика» — на всех магистралях, в крупных городах и посёлках, где прошёл циклон:

— Это жесть. Даже дерево снёс.

На Александровском тракте перевернулся гружёный лесовоз. Автомобиль через деревья улетел в кювет. К счастью, водитель не получил серьёзных ранений.

В Ангарском районе под грузовик залетела машина такси. У легковушки полностью разбита передняя часть. В этой аварии люди не пострадали:

— То ли УАЗик, то ли что было. Он притормозил. Я притормозил. А меня влево повело. И тут сразу грузовик.

Из-за сложных погодных условий было перекрыто движение большегрузного транспорта на федеральной трассе М-55 «Байкал». Ограничения вводили с 6 утра И хотя через три часа дорогу открыли, двигаться по ней нужно осторожно. В некоторых местах стоят фуры, которые не могут выбраться из снежного плена.

— Почему стоим. Погода тёплая. Снег сразу укатывается. Машина не идёт, — говорит водитель Александр Козлов.

Ожидается, что такая погода продлится до 6 апреля. А потеплеет только в начале следующей недели.

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