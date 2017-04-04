В Екатеринбурге растут выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

Точный объем выбросов в Екатеринбурге ведомство не уточняет, но показатель не превышает 10 тыс. тонн в год. Также выбросы загрязняющих веществ увеличились в Каменске-Уральском на 24%, в Режевском городском округе и ГО Пелым — на 7% и в Новолялинском, Ивдельском, Кировградском городских округах.

В целом, в регионе отмечается уменьшение количества выбросов: 906 тыс. тонн, что на 78 тыс. тонн меньше, чем в 2015 году. Всего организации и стационарные источники выбросов, а атмосферный воздух вырабатывают больше, но значительная часть из них — 89,1% — обезврежена.