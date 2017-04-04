Дима Билан раздавал бельё по пути в Новосибирск
Сегодня известный певец даст концерт в Новосибирске, а по пути в столицу Сибири Билан необычно провел досуг.
Сегодня известный певец даст концерт в Новосибирске, а по пути в столицу Сибири Билан необычно провел досуг.
Дима Билан раздавал бельё по пути в Новосибирск, действо заснял на камеру Борис Рубиновский, являющийся одним из организаторов концерта Димы Билана.
Артист ходил по вагонам с криками «Свежее белье» и стучал в двери соседних купе. Когда певцу открывали, он со смехом убегал.
Чуть позже уже в аккаунте самого Билана появилось фото из Новосибирска с подписью: «А за окном снежная вьюга ..и я в тёплом подарке — свитер, вязаный руками».
Напомним, в прошлый свой визит Билан заплатил 16 тысяч за массаж пальцев.