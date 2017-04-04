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15:07 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Дима Билан раздавал бельё по пути в Новосибирск

Сегодня известный певец даст концерт в Новосибирске, а по пути в столицу Сибири Билан необычно провел досуг.

Дима Билан раздавал бельё по пути в Новосибирск, действо заснял на камеру Борис Рубиновский, являющийся одним из организаторов концерта Димы Билана.

Артист ходил по вагонам с криками «Свежее белье» и стучал в двери соседних купе. Когда певцу открывали, он со смехом убегал.

Чуть позже уже в аккаунте самого Билана появилось фото из Новосибирска с подписью: «А за окном снежная вьюга ..и я в тёплом подарке — свитер, вязаный руками».



Напомним, в прошлый свой визит Билан заплатил 16 тысяч за массаж пальцев.

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