ГИБДД Татарстана разъяснила изменения в Правила дорожного движения

(Казань, 4 апреля, «Татар-информ»). С сегодняшнего дня вступили в силу изменения в Правилах дорожного движения и Правилах сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РТ.

Согласно измененным правилам, начинающий водитель не может буксировать другие механические транспортные средства. Также начинающим водителям мопедов и мотоциклов до достижения двухлетнего стажа запрещено перевозить пассажиров на управляемых ими мототранспортных средствах.

Кроме того, введен запрет на эксплуатацию транспортных средств в случае отсутствия на них опознавательных знаков. Это такие знаки, как «Начинающий водитель», «Шипы», «Перевозка детей», «Глухой водитель» и другие. Управление транспортным средством, на котором отсутствуют указанные опознавательные знаки, влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Нововведения направлены на снижение уровня аварийности с участием начинающих водителей, а также тяжести последствий от возможных ДТП с их участием.

Внесены изменения в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, обеспечивающие возможность приема документов и выдачи российских национальных водительских удостоверений при их замене, утрате (хищении) и выдачи международных водительских удостоверений в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Предусматривается, что наряду с возможностью замены водительских удостоверений в Госавтоинспекции у граждан имеется также возможность подать заявление и получить в многофункциональных центрах поступившие из подразделений Госавтоинспекции водительские удостоверения.

Кроме того, уточнен вопрос о замене российского национального водительского удостоверения до истечения срока его действия. Теперь при условии представления действующего медицинского заключения по собственной инициативе можно получить новое водительское удостоверение со сроком действия 10 лет.