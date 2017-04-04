Аэропорт «Храброво» начал принимать и отправлять рейсы

Аэропорт «Храброво» готов к приёму и отправке рейсов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«По состоянию на 13:00 часов метеоусловия в аэропорту улучшились. Видимость на взлётно-посадочной полосе достаточная для посадки воздушных судов. Аэропорт готов к приёму и отправке рейсов», — прокомментировали в пресс-службе.

В настоящее время ожидается прибытие утренних рейсов из московского Шереметьева (в 14:00 и 14:10) и Санкт-Петербурга (в 14:15). По расписанию в 14:20 должен приземлиться самолёт из столичного Домодедова, в 14:50 — из Внукова.

«Идёт регистрация на рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Ожидается прибытие и других задержанных, перенесённых рейсов, а также рейсов по расписанию», — добавили в «Храброво».

Актуальная информация о рейсах размещена на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта. Узнать о рейсах также можно в справочной «Храброво» по телефонам: +7 (4012) 610−610, +7 (4012) 300−300.