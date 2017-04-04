Аэропорт «Храброво» начал принимать и отправлять рейсы
По состоянию на 13:00 часов метеоусловия улучшились.
По состоянию на 13:00 часов метеоусловия улучшились.
Аэропорт «Храброво» готов к приёму и отправке рейсов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
«По состоянию на 13:00 часов метеоусловия в аэропорту улучшились. Видимость на
В настоящее время ожидается прибытие утренних рейсов из московского Шереметьева (в 14:00 и 14:10) и
«Идёт регистрация на рейсы в Москву и
Актуальная информация о рейсах размещена на
С утра 4 апреля калининградский аэропорт не работал