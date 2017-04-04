В Воронежской области прокуроры не дали выселить из квартиры вдову с ребенком
Женщина не вступила в наследство вовремя.
Женщина не вступила в наследство вовремя.
В Воронежской области женщина с ребенком чуть не осталась на улице после смерти мужа. Оказалось, что право на наследство получил дядя погибшего мужчины.
Хотя дядя — наследник третьей очереди, а жена с 13-летней дочкой — наследницы первой очереди. По данным прокуроров женщина с ребенком
«Но родственник умершего подал иск в суд с требованием выселить ответчиков, — рассказали в
Специалисты надзорного ведомства сразу же подали встречный иск с требованием установить факт принятия вдовой наследства. Райсуд признал право собственности женщины и её дочери на спорную квартиру. А дяде погибшего в удовлетворении иска отказали.