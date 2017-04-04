В Воронежской области прокуроры не дали выселить из квартиры вдову с ребенком

В Воронежской области женщина с ребенком чуть не осталась на улице после смерти мужа. Оказалось, что право на наследство получил дядя погибшего мужчины.

Хотя дядя — наследник третьей очереди, а жена с 13-летней дочкой — наследницы первой очереди. По данным прокуроров женщина с ребенком из-за финансовой неграмотности не вступила официально в наследство. Они просто продолжали жить в своей квартире.

«Но родственник умершего подал иск в суд с требованием выселить ответчиков, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. — Прокурор Бобровского района выступил в защиту прав вдовы и её дочери».

Специалисты надзорного ведомства сразу же подали встречный иск с требованием установить факт принятия вдовой наследства. Райсуд признал право собственности женщины и её дочери на спорную квартиру. А дяде погибшего в удовлетворении иска отказали.