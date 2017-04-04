Перепись населения Казахстана пройдет в 2020 году

В ходе грядущей переписи около 30% респондентов будут опрошены по интернету. Данные об остальных будут фиксироваться на электронном планшете, а не записываться на бумажных носителях, как раньше. По словам Айдапкелова, такова мировая практика.



Для ее тестирования в 2018 году планируется провести пилотную перепись в Бурабайском районе Акмолинской области и Аягозском районе ВКО, передает inform.kz.

Для проведения переписи будут задействованы добровольные интервьюеры, которые будут получать оплату за свой труд. В истории Казахстана было две всеобщих переписи — в 1999 и 2009 годах.

По итогам переписи 1999 года численность населения составила 14 953 100 человек, сократившись на 7,7% по сравнению с данными всесоюзной переписи 1989 года.

По итогам переписи 2009 года численность казахстанцев выросла на 6,8% — до 16 004 800 человек. Что любопытно, по итогам переписи 2009 года выявлено снижение доли городского населения на 2,3% — до 54%.