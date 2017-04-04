Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
Две трети случаев рака объяснили невезением
В России готовят «гаражную амнистию»
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: жительница Петербурга пыталась предупредить об угрозе взрыва
"Не траур": Макаревич не отменил концерт в СПб
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Евросоюз грозит отказаться от «Евровидения» из-за Киева – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Европейские деревья года
17Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
14:56 (мск), источник: 365info.kz

Перепись населения Казахстана пройдет в 2020 году

В 2020 году в Казахстане пройдет всеобщая перепись населения. Об этом сообщает sputniknews.kz со ссылкой на главу комстата МНЭ РК Нурболата Айдапкелова.

Источник: 365info.kz

В ходе грядущей переписи около 30% респондентов будут опрошены по интернету. Данные об остальных будут фиксироваться на электронном планшете, а не записываться на бумажных носителях, как раньше. По словам Айдапкелова, такова мировая практика.

Для ее тестирования в 2018 году планируется провести пилотную перепись в Бурабайском районе Акмолинской области и Аягозском районе ВКО, передает inform.kz.

Для проведения переписи будут задействованы добровольные интервьюеры, которые будут получать оплату за свой труд. В истории Казахстана было две всеобщих переписи — в 1999 и 2009 годах.

По итогам переписи 1999 года численность населения составила 14 953 100 человек, сократившись на 7,7% по сравнению с данными всесоюзной переписи 1989 года.

По итогам переписи 2009 года численность казахстанцев выросла на 6,8% — до 16 004 800 человек. Что любопытно, по итогам переписи 2009 года выявлено снижение доли городского населения на 2,3% — до 54%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Управление делами президента «рулит» всей Астаной — Ашимбаев
Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14 человек
В причастности к теракту в метро заподозрили уроженца Киргизии
Украина ответила на письмо организаторов «Евровидения»
Путин отправил в отставку Соловьева в связи с утратой доверия
Выпуск продовольственных карточек оценили в 300 млрд рублей
Путин подписал закон о присоединении РФ к Монреальской конвенции
Сотникова будет тренироваться под руководством Плющенко
Спорт
«Спартак» сохранил шестиочковое преимущество в таблице РФПЛ В Российской футбольной премьер-лиге стартовала заключительная треть турнирной дистанции
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Число обманутых дольщиков в России выросло
Депутаты предложили сажать в тюрьму за кражу электричества
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь