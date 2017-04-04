На аукционе Sotheby’s установлен мировой рекорд цены для драгоценных камней

Как говорится в Twitter аукционного дома, покупателем стала гонконгская компания Chow Tai Fook Jewellery Group — крупнейшая сеть ювелирных магазинов в мире по капитализации.

«Розовая звезда» также стала самым дорогим лотом в истории аукционов в Азии. Предыдущий мировой рекорд принадлежал ярко-синему бриллианту Oppenheimer Blue, который в мае 2016 года был продан на аукционе Christie’s за $57,5 млн.