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15:08 (мск), источник: Интерфакс

На аукционе Sotheby’s установлен мировой рекорд цены для драгоценных камней

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Бриллиант «Розовая звезда» (The Pink Star) в 59,6 карата был продан во вторник с аукциона Sotheby’s в Гонконге за 533 млн гонконгских долларов (около $71,2 млн), установив новый мировой рекорд цены для драгоценных камней любой категории.

Как говорится в Twitter аукционного дома, покупателем стала гонконгская компания Chow Tai Fook Jewellery Group — крупнейшая сеть ювелирных магазинов в мире по капитализации.

«Розовая звезда» также стала самым дорогим лотом в истории аукционов в Азии. Предыдущий мировой рекорд принадлежал ярко-синему бриллианту Oppenheimer Blue, который в мае 2016 года был продан на аукционе Christie’s за $57,5 млн.

«Розовая звезда» — самый большой в мире безупречный фантазийный бриллиант розового оттенка, который когда-либо получал оценку Американского геммологического института (GIA). До аукциона его стоимость оценивалась более чем в $60 млн.

Алмаз был найден De Beers в 1999 году и изначально весил 132,5 карата. Получившийся после обработки бриллиант имеет овальную форму и смешанный тип огранки. Огранкой и полировкой в течение двух лет занималась компания Steinmetz Diamonds. В 2013 году Sotheby’s уже пытался продать «Розовую звезду», получив предложение на $83 млн, однако сделка сорвалась, поскольку покупатель, нью-йоркский огранщик Айзек Вольф так и не заплатил за камень.

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