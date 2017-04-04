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15:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Фамилии 28 военных нанесут на воронежские памятники ко Дню Победы

На монументах выгравируют имена погибших в годы войны и в мирное время.

На городских памятниках ко Дню Победы выгравируют 28 фамилий, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе мэрии в понедельник, 3 апреля. На монументы над братскими могилами нанесут имена защитников Воронежа, погибших в годы Великой Отечественной войны. А на пилонах мемориала воинам-интернационалистам появятся имена воронежцев, погибших в Сирии и Северном Кавказе.

Администрация начала поиски подрядчика, который выгравирует или нанесет специальной краской имена погибших. Для этой работы из городского бюджета направят 80 тыс. рублей, добавили в пресс-службе мэрии.

На братских могилах увековечат фамилии 26 бойцов 195-й отдельной разведывательной роты 121-й стрелковой дивизии. Сотрудники Воронежского областного военного комиссариата и управления культуры установили, что эти военные похоронены в братских могилах № 13 (улица Ленина, 10) и № 16 (Ломоносова, 116).

121-я стрелковая дивизия сформирована в Белоруссии в 1939 году. Во время Великой Отечественной войны, когда 28 июня 1942 года противник начал наступление на воронежском направлении, один из таранных ударов вражеских танков пришелся по позициям 121-й дивизии. Она понесла большие потери, отступая к Дону. Несмотря на это за неделю красноармейцы уничтожили 75 вражеских танков, 17 самолетов, более 6 тыс. солдат и офицеров врага. С 9 июля 1942 года 121-я дивизия участвовала в боях за Воронеж. Именем 121-й стрелковой дивизии названа воронежская улица.

На пилоне у памятника воинам-интернационалистам (Мемориальный сквер) появятся имена двоих уроженцев Воронежской области. Один из них, Михаил Власов, родился в Панинском районе. Служил во внутренних войсках МВД. Погиб 12 ноября 1996 года в Махачкале. Имя Михаила Власова нанесли на памятник «Погибшим при исполнении воинского долга в мирное время» в Панинском районе.

На памятнике воинам-интернационалистам также увековечат имя связиста Антона Ерыгина, погибшего в Сирии 7 мая 2016 года. Мемориальную доску в память о связисте установили в воронежском лицее № 8 (улица Генерала Лизюкова, 52) 9 декабря 2016 года. Антон Ерыгин учился в этом лицее с 1995 по 2002 год.

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