Площадь Куйбышева в Самаре обновят до конца октября

На капитальный ремонт площади, который пройдет в рамках подготовки к ЧМ-2018, городские власти планируют выделить 243 миллиона рублей. На эти деньги подрядчику предстоит обновить асфальтобетонное покрытие площади, установить пешеходные ограждения, отремонтировать подземный туалет, заменить освещение и установить систему полива.

Победителя электронного аукциона выберут 28 апреля. Все работы он должен закончить до 31 октября.