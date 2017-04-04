Москва прошла отопительный сезон без аварий
Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.
Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.
Москва прошла завершающийся отопительный сезон без серьезных аварий. Об этом во вторник, 4 апреля, в ходе заседания президиума столичного правительства заявил заммэра Москвы по вопросам
«В Москве не произошло ни одной аварии, приведшей к длительному отключению электричества, тепла, газа или воды», — доложил чиновник.
Как добавляет Агентство городских новостей «Москва», Бирюков отметил, что столичному комплексу
Отопительный сезон в Москве заканчивается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не опускается ниже плюс 8 градусов. Сначала отопление отключают на промышленных предприятиях, затем в жилых домах, а потом в социальных объектах — в детсадах, школах, больницах и поликлиниках.