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20:01 (мск), источник: Мослента

Москва прошла отопительный сезон без аварий

Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Источник: РИА "Новости"

Москва прошла завершающийся отопительный сезон без серьезных аварий. Об этом во вторник, 4 апреля, в ходе заседания президиума столичного правительства заявил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, говорится в тексте пресс-релиза, поступившего в редакцию МОСЛЕНТЫ.

«В Москве не произошло ни одной аварии, приведшей к длительному отключению электричества, тепла, газа или воды», — доложил чиновник.

Как добавляет Агентство городских новостей «Москва», Бирюков отметил, что столичному комплексу жилищно-коммунального хозяйства удается работать без масштабных сбоев на протяжении последних семи лет.

Отопительный сезон в Москве заканчивается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не опускается ниже плюс 8 градусов. Сначала отопление отключают на промышленных предприятиях, затем в жилых домах, а потом в социальных объектах — в детсадах, школах, больницах и поликлиниках.

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