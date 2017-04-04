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15:47 (мск), источник: ИА Татар-информ

Несанкционированные свалки обнаружили экологи на рынках Казани

Свалки мусора обнаружены в ходе рейда в рамках санитарно-экологического двухмесячника.

(Казань, 4 апреля, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). В рамках санитарно-экологического двухмесячника по очистке территорий сотрудники Минэкологии РТ провели рейды по рынкам Казани. В ходе них экологи выявили массу нарушений.

Так, на рынке по ул. Адоратского в Ново-Савиновском районе инспекторы Минэкологии РТ обнаружили несанкционированное скопление твердых бытовых отходов: коробки, полиэтилен, бутылки. Между тем контейнер для сбора ТБО на территории рынка имеется, однако не все торговцы доносят до него мусор. Экологи попытались поговорить с администрацией рынка, но ее представители так и не подъехали.

«Подобные свалки год от года фиксируются на всех рынках Казани. Что касается рынка на Адоратского, то здесь мы будем выяснять, вследствие чего возникло данное захламление, кто допустил. Данные лица будут привлечены к административной ответственности. Штраф составляет от одной до двух тысяч рублей для физических лиц, для должностных — от 10 до 30 тысяч, для юридических — от 100 до 250 тысяч рублей. Выдано предписание в целях устранения данного нарушения», — отметил заместитель начальника Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ Алмаз Исмагилов.

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