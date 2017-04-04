Несанкционированные свалки обнаружили экологи на рынках Казани
Свалки мусора обнаружены в ходе рейда в рамках
Свалки мусора обнаружены в ходе рейда в рамках
(Казань, 4 апреля, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). В рамках
Так, на рынке по ул. Адоратского в
«Подобные свалки год от года фиксируются на всех рынках Казани. Что касается рынка на Адоратского, то здесь мы будем выяснять, вследствие чего возникло данное захламление, кто допустил. Данные лица будут привлечены к административной ответственности. Штраф составляет от одной до двух тысяч рублей для физических лиц, для должностных — от 10 до 30 тысяч, для юридических — от 100 до 250 тысяч рублей. Выдано предписание в целях устранения данного нарушения», — отметил заместитель начальника Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ Алмаз Исмагилов.