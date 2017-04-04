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15:55 (мск), источник: ИА REGNUM

Первый регулярный рейс из Стамбула приземлился в Воронеже

Воронежцы и жители соседних регионов смогут летать в Стамбул с Turkish Airlines трижды в неделю.

Первый пассажирский самолет регулярным сообщением Стамбул — Воронеж авиакомпании Turkish Airlines приземлился в международном аэропорту Воронежа днем 4 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM. Воронеж стал 298 городом полета турецкой авиакомпании.

С сегодняшнего дня пассажирские самолеты Turkish Airlines будут отправляться по маршруту Стамбул — Воронеж и обратно трижды в неделю, в перспективе руководство авиакомпании рассчитывает увеличить число регулярных рейсов.

Заместитель губернатора Воронежской области — руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области Геннадий Макин на пресс-конференции, посвященной первому рейсу из Стамбула в Воронеж, отметил, что переговоры о приходе в Воронеж крупнейшего европейского авиаперевозчика велись в течение последних двух лет. «Значимость события, которое сегодня произошло, будет оценено не сегодня и не завтра, а со временем», — уверен Геннадий Макин.

Он отметил, что открытие регулярного пассажирского авиасообщения между Воронежем и Стамбулом должно способствовать не только росту пассажиропотока, но и укреплению дружеских, культурных, торговых взаимоотношений между Турцией и Воронежской областью.

«Не сомневаюсь, что новое направление будет пользоваться спросом не только у воронежцев, но и жителей соседних регионов. Надеюсь, что сотрудничество будет долгим», — добавил Макин.

Представители турецкой стороны начали свое выступление с соболезнований в адрес жителей России и Санкт-Петербурга, в связи с трагедией, произошедшей накануне.

Директор отдела продаж авиакомпании Керем Сарп подтвердил намерения компании не просто прийти в Воронеж на длительное время, но и развивать сотрудничество в дальнейшем. По его словам, авиакомпания намерена увеличить количество рейсов в неделю — возможно, уже до конца 2017 года.

«Традиционно мы начинаем с трех рейсов в неделю и постепенно увеличиваем их число. Направление новое, нужно время, чтобы о нем узнали, и как только наполняемость рейсов достигнет 70%, мы увеличим количество полетов», — отметил господин Сарп. Он также выразил надежду, что открытие направления будет способствовать укреплению связей между двумя странами, добавив, что Воронеж стал 298 городом полета авиакомпании.

Генеральный директор международного аэропорта «Воронеж» Александр Белевич добавил, что приход Turkish Airlines значительно повысил привлекательность аэропорта для других компаний — за последние два месяца аэропортом получено уже несколько коммерческих предложений, в частности, планируется в ближайшее время организовать регулярное сообщение еще с двумя зарубежными странами.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые о намерении Turkish Airlines открыть регулярное авиасообщение из Воронежа было заявлено осенью 2015 года. Однако из-за осложнения отношений между Россией и Турцией планы пришлось отложить. Вновь о приходе авиакомпании в Воронеж заговорили в декабре 2016 года, а уже в январе этого года решение об открытии прямого регулярного сообщения между Воронежем и Стамбулом было принято.

Стоимость билетов на рейс в Стамбул начинается от 8,1 тыс. рублей в обе стороны. При этом аэропорт Стамбула является крупнейшим европейским хабом — рейсы Turkish Airlines отправляет отсюда в 120 стран мира.

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