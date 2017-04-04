В Эрмитаже усилили меры безопасности после взрыва в метро Петербурга
С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. В Эрмитаже усилили меры безопасности после взрыва в метро в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. В Эрмитаже усилили меры безопасности после взрыва в метро в
«С учетом существующей обстановки резко усилены меры безопасности в музее, в частности проводится тотальная проверка посетителей, что безусловно может вызвать неудобства для гостей музея», — говорится в сообщении.
В музее также отмечают, что достигнута договоренность между Эрмитажем и Росгвардией об усилении совместных мер безопасности.