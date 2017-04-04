Без доступа к интернету проживает 17% жителей Прикамья

«У отдельных учреждений — школ, ФАПов, Многофункциональных центров (МФЦ) — нет доступа в сеть лишь потому, что они не желают оплачивать эти услуги. Поручаю профильным министерствам обеспечить подключение к существующим каналам связи подведомственных объектов. Также необходимо проработать вопрос о софинансировании таких затрат из бюджета и иных источников. Поэтому прошу проработать варианты взаимодействия с операторами связи в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП)», — отметил в начале заседания глава региона Максим Решетников.

С докладом по вопросу выступил и. о. министра информационного развития и связи Пермского края Павел Шевыров, который отметил, что 17% прикамцев проживает в населённых пунктах, где современные услуги связи труднодоступны либо отсутствуют.

Благодаря сотрудничеству федеральных, региональных властей и операторов, в 2016 году возможность пользоваться услугами сотовой связи появилась у 3,5 тыс. жителей Кудымкарского, Бардымского, Соликамского и Куединского районов Пермского края.

В 2017 году запланировано развитие сетей связи стандарта 3G в Краснокамском, Суксунском, Чусовском районах. Кроме того, в 73 населённых пунктах запланировано развитие сетей связи стандарта LTE.

До конца 2019 года 305 населённых пунктов Пермского края с численностью жителей от 250 до 500 человек будет обеспечено точками доступа к интернету и оптическими каналами связи. В 2016 году проект был реализован в 58 населённых пунктах, до конца текущего года жители еще 50 населённых пунктов будут обеспечены широкополосным доступом к интернету.

В планах работы Минсвязи — продолжить реализацию перспективных мероприятий по развитию инфраструктуры связи в крае, а также подключение к высокоскоростному интернету объектов социальной сферы и создание на базе этих объектов публичных зон WiFi. Этот вопрос сегодня прорабатывается совместно с операторами связи.

По итогам пилотных проектов профильными министерствами будут определены механизмы и стандарты централизованного подключения объектов социальной сферы к интернету.