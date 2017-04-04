Станции метро в Екатеринбурге проверят на уязвимость после теракта в Санкт-Петербурге

«Прошу руководителей силовых структур в пределах своих компетенций усилить межведомственное взаимодействие, активизировать работу по противодействию террористической угрозе в нашем регионе», — приводятся в сообщении слова Е. Куйвашева.

Так, в ближайшее время будет проведена дополнительная оценка уязвимости станций екатеринбургского метрополитена. Кроме того, в регионе будет усилен досмотр пассажиров транспорта.

Ранее сообщалось, что свердловский губернатор Е. Куйвашев поручил усилить меры безопасности в екатеринбургском метро.