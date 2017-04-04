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15:43 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинцы почтили память погибших при теракте в Петербурге

Южноуральцы несут цветы к Ленинградскому мосту.

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17
фотографий
17
фотографий

Челябинцы почтили память погибших при теракте в Петербурге, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск.

Сегодня, 4 апреля, горожане собрались на Ленинградском мосту, чтобы возложить цветы у «Медного всадника».

«Мы вместе со всей страной скорбим по жертвам взрыва в метро, сочувствуем и соболезнуем родственникам погибших. Очень жалко ни в чём не повинных людей», — делится своими мыслями южноуралец Андрей Архипов.

Напомним, трагедия в метро случилась вчера днём, 3 апреля. Взрыв произошёл в вагоне на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», погибли 14 человек, ранены не менее 40. В настоящее время Следственный комитет ведёт расследование, в Санкт-Петербурге объявлен трёхдневный траур.

Отметим, что в городе в момент взрыва находился Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в рамках медиафорума ОНФ.

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