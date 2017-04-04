В Башкирии проживает около 50 тысяч «невыездных» жителей

Судебные приставы Башкирии рассказали о незавидном положении должников.

— Сейчас в Башкирии находятся примерно 50 тысяч «невыездных» клиентов нашего ведомства. Эти люди не могут покинуть территорию России из-за своих долгов. Честно, я не понимаю логику таких граждан. Деньги на дорогие курорты есть, а с собственными долгами рассчитаться не могут. И вообще, отдыхать надо в России, — отметил Ильнур Махмутов, руководитель службы судебных приставов Башкирии.

Позже он добавил, что попасть в черный список можно уже за долг в 10 тысяч рублей.

— Вообще долгов у человека быть не должно. Уход от оплаты только усугубляет положение — на поиск должника уходит время и деньги, которые, кстати, взыщут поверх основной суммы задолженности, — отметил Махмутов.