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15:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии проживает около 50 тысяч «невыездных» жителей

Служба судебных приставов Башкирии поделилась статисткой.

Судебные приставы Башкирии рассказали о незавидном положении должников.

— Сейчас в Башкирии находятся примерно 50 тысяч «невыездных» клиентов нашего ведомства. Эти люди не могут покинуть территорию России из-за своих долгов. Честно, я не понимаю логику таких граждан. Деньги на дорогие курорты есть, а с собственными долгами рассчитаться не могут. И вообще, отдыхать надо в России, — отметил Ильнур Махмутов, руководитель службы судебных приставов Башкирии.

Позже он добавил, что попасть в черный список можно уже за долг в 10 тысяч рублей.

— Вообще долгов у человека быть не должно. Уход от оплаты только усугубляет положение — на поиск должника уходит время и деньги, которые, кстати, взыщут поверх основной суммы задолженности, — отметил Махмутов.

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