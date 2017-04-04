В Ялте на автовокзале у людей досматривают багаж

На Ялтинском автовокзале усилены меры безопасности. Временно на территории работает частная охранная фирма. Сотрудники проверяют всю площадь вокзала. Об этом сообщил начальник Ялтинской сети автовокзалов ГУП «Крымавтотранс» Олег Лехманик.

Кроме того, со всеми сотрудниками автовокзала проведен дополнительный инструктаж.

— Все сотрудники: уборщики, кассиры, диспетчеров и другие работники проявляют максимум внимания. Все, что вызывает хоть малейшее подозрение — поведение пассажиров, а самое главное подозрительный багаж, обо всем сразу докладывается службе безопасности автовокзала, — рассказал Лехманик.

Также обход территории делают 3−4 сотрудника полиции. Особое внимание уделяется багажу пассажиров.