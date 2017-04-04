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15:50 (мск), источник: Sputnik.md

Из двух заповедников Молдовы вывезено 30 тонн мусора

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Около 30 тонн мусора вывезено с территории заповедников Старый Орхей и Цыпова в рамках прошедшей общественной акции «Поможем природе».

Источник: Sputnik.md

«Все желающие могли согласовать время поездки и место отправления через социальные сети или связавшись с организаторами. Эти мероприятия были организованы под эгидой “XIX Всемирного молодежного фестиваля”, который состоится осенью этого года», — рассказала один из организаторов акции Нина Димогло.

По ее словам, акция «Поможем природе» прошла при поддержке молодежного движения «Voievod», общественной организации «Люди доброй воли», экологической организации «Ecodava», представительства Россотрудничества в Молдове, Союза Молодежи и студентов в Молдове, туристического комплекса «Vila Etnica», благотворительной группы «Добрые руки» и т. д. Всего в мероприятии в этом году приняло участие более 500 человек.

Sputnik Молдова стал информационным спонсором этой акции.

«Было вывезено около 30 тонн мусора. В этом помогли местные власти. Далее по инициативе главы представительства Россотрудничества Михаила Давыдова мы посадили в селе Бутучены деревья — аккурат на месте стихийной мусорной свалки, которую мы ликвидировали в прошлом году. Установили и урны для мусора», — рассказала Димогло.

Она напомнила, что в период проведения предыдущей акции «Поможем природе» в прошлом году из села Бутучены было вывезено порядка 35 тон мусора и около 15 — из Цыпова.

«Это здорово, когда активные и неравнодушные люди, обретают новые знакомства, общение. Мы должны помнить, что наша родная земля нуждается в поддержке», — подчеркнул президент движения «Voievod» Николай Паскару.

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