Первая искусственная нейронная сеть появится в уральском вузе к лету 2017 года

ЧЕЛЯБИНСК, 4 апреля. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) рассчитывают к лету 2017 года создать работающий экземпляр искусственной нейронной сети (так называемый искусственный мозг — прим. ТАСС), которая может применяться кадровиками крупных корпораций. Об этом сообщил ТАСС доцент кафедры системного программирования ЮУрГУ Сергей Иванов.

«К лету 2017 года мы рассчитываем завершить работы по созданию первой искусственной нейронной сети, которая будет распознавать психотип человека по Юнгу. На более отдаленной перспективе мы готовимся создать нейронную сеть, которая будет способна анализировать работоспособность оборудования», — сказал собеседник агентства.

По словам Иванова, нейронную сеть, которая будет распознавать психотип человека по Юнгу, смогут применять кадровые службы крупных холдингов и психологи. Она позволит подбирать персонал на каждую конкретную позицию с учетом психологических свойств соискателя. А нейронная сеть, которая будет способна анализировать работоспособность оборудования, будет интересна в том числе машиностроителям и конечным пользователям. Она сможет сообщать не только о неисправности устройства, но и выдаст рационализаторские предложения по изменению диагностируемой конструкции.

Исследования по теме искусственных нейронных сетей ученые ЮУрГУ проводят с января 2017 года на базе Высшей школы электроники и компьютерных наук вуза. Она создана в 2016 году в рамках реализации программы «5−100» как объединение факультета компьютерных технологий, управления и радиоэлектроники (приборостроительного) и факультета вычислительной математики и информатики.

По данным ученых, искусственная нейронная сеть — компьютерная программа, которая работает по аналогии с мозгом человека.