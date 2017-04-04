Аллея России на Мамаевом кургане повторит очертание Волги

ВОЛГОГРАД, 4 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Аллея в память о солдатах, павших в Сталинградской битве, которая будет открыта у подножия Мамаева кургана в Волгограде 9 мая, повторит географическое очертание реки Волги. Об этом сообщила ТАСС представитель финансирующей проект компании «Еврохим-Волгакалий» Елена Похлебина.

«Аллея будет разбита на площади 1,25 га. Ее протяженность и изогнутость должна наводить на ассоциации с главной водной артерией России — рекой Волгой, тем самым создавать архитектурно-художественную идентичность размещения Аллеи России в городе на Волге», — сказала она.

Похлебина уточнила, что вдоль аллеи высадят традиционные для России породы деревьев — рябина, береза, а также клен серебристый. Количество последних — 85 штук — соответствует числу регионов РФ.

Стоимость работ составляет около 30 млн рублей.

Масштабная реконструкция Мамаева кургана начнется в мае 2017 года и завершится через год. В результате на юго-восточной стороне главной высоты мемориала появится парковая зона с клумбами, деревьями, велосипедными и пешеходными дорожками, а также садовая мебель, адаптированная для маломобильных граждан, а на Аллее России будет установлен памятный знак.

Аллея России — всероссийская эколого-патриотическая акция, организованная Минприроды РФ в 2014 году. Парковые зоны этого проекта уже есть в Москве, Владивостоке и Петрозаводске.