Аллея России на Мамаевом кургане повторит очертание Волги
Аллея в память о солдатах, павших в Сталинградской битве, будет открыта 9 мая.
Аллея в память о солдатах, павших в Сталинградской битве, будет открыта 9 мая.
ВОЛГОГРАД, 4 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Аллея в память о солдатах, павших в Сталинградской битве, которая будет открыта у подножия Мамаева кургана в Волгограде 9 мая, повторит географическое очертание реки Волги. Об этом сообщила ТАСС представитель финансирующей проект компании «Еврохим-Волгакалий» Елена Похлебина.
«Аллея будет разбита на площади 1,25 га. Ее протяженность и изогнутость должна наводить на ассоциации с главной водной артерией России — рекой Волгой, тем самым создавать
Похлебина уточнила, что вдоль аллеи высадят традиционные для России породы деревьев — рябина, береза, а также клен серебристый. Количество последних — 85 штук — соответствует числу регионов РФ.
Стоимость работ составляет около 30 млн рублей.
Масштабная реконструкция Мамаева кургана начнется в мае 2017 года и завершится через год. В результате на
Аллея России — всероссийская
Мамаев курган во время Сталинградской битвы (июль 1942 года — февраль 1943 года) стал эпицентром сражения. В 1967 году под руководством скульптора Евгения Вучетича здесь был построен мемориальный комплекс, в центре которого на самой вершине кургана установлена 85-метровая скульптура «Родина-мать зовет!» (для сравнения — статуя Свободы в