В Омске с 6 апреля начнётся потепление
Синоптики составили прогноз на неделю.
Синоптики составили прогноз на неделю.
Потепление начнётся в Омске с 6 апреля. Об этом сообщают специалисты регионального Гидрометцентра.
5 апреля ночью без осадков, днём местами пройдёт небольшой снег. Ветер будет дуть западный,
В четверг, 6 апреля, осадки сохранятся, порывы ветра будут достигать 15 м/c. Днём заметно потеплеет: +3… +8°С.
7 апреля ночью возможны осадки, температура −2… −7°С. Днём столбик термометра покажет +4… +9°С.
Отметим, что с 8 по 11 апреля в регионе ожидается солнечная и очень тёплая погода: днём ожидается +7… +12°С.