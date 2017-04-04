Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении»
90-летний британец сменил пол
В России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: жительница Петербурга пыталась предупредить об угрозе взрыва
"Не траур": Макаревич не отменил концерт в СПб
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло
Берлин не сочувствует Петербургу: СМИ о причинах
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
17Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
10Европейские деревья года
10Последствия циклона «Дебби»
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
16:07 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске с 6 апреля начнётся потепление

Синоптики составили прогноз на неделю.

Источник: РИА "Новости"

Потепление начнётся в Омске с 6 апреля. Об этом сообщают специалисты регионального Гидрометцентра.

5 апреля ночью без осадков, днём местами пройдёт небольшой снег. Ветер будет дуть западный, юго-западный ночью 5−10 м/с, днём 9−14 м/с, в отдельных районах порывы будут достигать 20 м/с. Температура ночью составит −8… −13°С, при прояснении до -18°С, днём −4… +1°С.

В четверг, 6 апреля, осадки сохранятся, порывы ветра будут достигать 15 м/c. Днём заметно потеплеет: +3… +8°С.

7 апреля ночью возможны осадки, температура −2… −7°С. Днём столбик термометра покажет +4… +9°С.

Отметим, что с 8 по 11 апреля в регионе ожидается солнечная и очень тёплая погода: днём ожидается +7… +12°С.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
облачно с прояснениями
+18°
облачно с прояснениями
750 мм рт. ст.
нормальное
83 %
очень высокая
7 м/с
умеренный ветер
Пострадавшая при взрыве в метро: «На самолет мне теперь нельзя»
СК назвал имя предполагаемого исполнителя теракта в Петербурге
Медведев ответил на обвинения в коррупции
Украина ответила на письмо организаторов «Евровидения»
Путин назначил Александра Бречалова врио главы Удмуртии
Выпуск продовольственных карточек оценили в 300 млрд рублей
Комитет Госдумы одобрил поправки о переносе выборов президента
Сотникова будет тренироваться под руководством Плющенко
Спорт
«Спартак» сохранил шестиочковое преимущество в таблице РФПЛ В Российской футбольной премьер-лиге стартовала заключительная треть турнирной дистанции
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Число обманутых дольщиков в России выросло
Депутаты предложили сажать в тюрьму за кражу электричества
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь