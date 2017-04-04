В Омске с 6 апреля начнётся потепление

Потепление начнётся в Омске с 6 апреля. Об этом сообщают специалисты регионального Гидрометцентра.

5 апреля ночью без осадков, днём местами пройдёт небольшой снег. Ветер будет дуть западный, юго-западный ночью 5−10 м/с, днём 9−14 м/с, в отдельных районах порывы будут достигать 20 м/с. Температура ночью составит −8… −13°С, при прояснении до -18°С, днём −4… +1°С.

В четверг, 6 апреля, осадки сохранятся, порывы ветра будут достигать 15 м/c. Днём заметно потеплеет: +3… +8°С.

7 апреля ночью возможны осадки, температура −2… −7°С. Днём столбик термометра покажет +4… +9°С.

Отметим, что с 8 по 11 апреля в регионе ожидается солнечная и очень тёплая погода: днём ожидается +7… +12°С.